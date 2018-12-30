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"رسلان " يتفقد تطوير وكهربة الإشارات على خط القاهرة الإسكندرية

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هيئة السكة الحديد

المزلقانات

اشرف رسلان

 تفقد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم ، مواقع العمل بمشروعات التطوير وكهربة الإشارات في المسافة من القاهرة حتى الإسكندرية بنطاق المنطقة المركزية ومنطقتي وسط وغرب الدلتا.

واستعرض بيان صدر من مكتب رئيس الهيئة الاماكن التى تفقدها وعلى راسها  عددًا من أبراج الإشارات والمحطات والمزلقانات والبلوكات، بالإضافة لأعمال صيانة وتجديد السكك.. وشدد على سرعة الانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد، موجها مديري المناطق بالتنسيق مع المحليات لإزالة أي معوقات من شأنها التأثير على تقدم الأعمال.

وقال رسلان فى تصريحات له  :" بالإضافة إلى كهربة إشارات خط (القاهرة/الإسكندرية) بمسافة 208 كم  ايضا تشمل تطوير 72 مزلقانا، فإنه يجري حاليا تطوير منظومة كهربة الإشارات على خطوط (بنها/بورسعيد/وصلة الزقازيق أبو كبير) بطول 213 كم شامل تطوير 88 مزلقانا، وخط (بني سويف/أسيوط) بطول 250 كم شامل 86 مزلقانا، وخط (أسيوط/ سوهاج/ نجع حمادي) بطول 180 كم ويشمل تطوير 72 مزلقانا”.

وأثناء الجولة، تفقد رئيس هيئة السكة الحديد تقدم الأعمال في تطوير محطة دمنهور وأبراج الإشارات بدمنهور وطنطا وأبو حمص وبنها، وكذلك تقدم الأعمال بمقر موقع المعهد الفني والمحاكي بمحطة طنطا والمخصص لتدريب العاملين بطوائف التشغيل بمناطق وسط وشرق وغرب الدلتا.

كما التقى رئيس الهيئة بعدد من العاملين بطوائف التشغيل واستمع إلى مقترحاتهم وطلباتهم، وطلب منهم بذل مزيد من الجهد بالتزامن مع خطط التطوير التي تقوم بها الهيئة لتحسين مستوى الخدمة.

ولفت إلى أن الهيئة تقوم بخطة تطوير شاملة في جميع المجالات، تتضمن تحديث نظم الإشارات وتجديد وصيانة الخطوط الحديدية وتطوير المحطات والمزلقانات، بالإضافة إلى تحديث أسطول الوحدات المتحركة من عربات وجرارات للمحافظة على انتظام حركة مسير القطارات ومواعيد القيام والوصول، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين من الركاب. ?


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