وزارة السياحة تستقبل أسر المتوفين ومصابى حادث المريوطية

30 ديسمبر 2018 - 06:15 م



بالتنسيق مع سفارة فيتنام في القاهرة والسفارة المصرية في هانوي، استقبلت وزارة السياحة صباح اليوم عددًا من أسر السائحين الفيتناميين المتوفين، والمصابين الذين أصيبوا إثر حادث المريوطية الذي وقع مساء الجمعة الماضية.



وكان في استقبالهم سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية بالوزارة نيابة عن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، ونائب السفير الفيتنامي بالقاهرة، الذي حضر نيابة عن السفير، ونقلت السيدة سامية سامي، إلى أسر المتوفين خالص عزاء الوزيرة لهم، ونقلت إلى أسر المصابين تمنيات الوزيرة لهم بالشفاء.



وأكدت رئيس قطاع الانشطة السياحية، أن وزارة السياحة المصرية ستكون مرافقة لهم طوال فترة إقامتهم في مصر وحتى عودتهم مرة أخرى إلى فييتنام، وأنها ستقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة لتلبية كافة متطلباتهم وتوفير سبل الراحة لهم ولذويهم طوال فترة إقامتهم، كما أنها تقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة لضمان تلقي المصابين أفضل خدمة طبية وتوفير سبل الراحة لهم حتى مثولهم للشفاء وعودتهم الى بلادهم.



وكانت الدكتورة رانيا المشاط، قد التقت السفير الفيتنامي مساء الجمعة الماضية بعد وقوع الحادث ، وقامت الوزارة على الفور بالتنسيق مع سفارة فييتنام في القاهرة لترتيب إجراءات وصول أسر المتوفين والمصابين من فيتنام إلى مصر وذلك بالتعاون مع السفارة المصرية في هانوي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد توجه فور وقوع الحادث يوم الجمعة الماضية إلى مستشفى الهرم ورافقه الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لزيارة المصابين والاطمئنان على حالتهم الصحية.





