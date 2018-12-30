  • الأحد 30 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:17 م
بحث متقدم
الرئيس السيبسي

لجنة رئاسية لمواجهة الطائفية.. هل تصلح ما أفسدته الجلسات العرفية؟

الرئيس السيسي وياسر رزق

مجلس انتقالي برئاسة«السيسي» بعد انتهاء فترة الرئاسة

ولي العهد محمد بن سلمان

السعودية تُطلق «سند محمد بن سلمان».. تعرف عليه

عربة فول

غلاء «الفول» جنن «العقول».. يا فول مين يشتريك

إعدام صدام حسين

الكشف عن آخر رسالة لـ«صدام» قبل إعدامه

الأهلي

اتحاد الكرة يصدم جماهير الأهلي

الاعتداء على الصحفيين

نقيب الصيادلة دفع مليون و400 ألف لـ«سحل الصحفيين»

طارق عامر محافظ البنك المركزي

مصر تحصل على الشريحة الخامسة من القرض

الأرصاد الجوية: طقس الخميس شديد البرودة

الأرصاد توجه نصائح للمُحتفلين في رأس السنة

نهلة عبد العزيز

الإطاحة برئيسة القناة الثانية فى ماسبيرو

لجنة إنقاذ قرى الـ101 بئر تبدأ أعمالها الأربعاء المقبل

آخر الأخبار

النائب تامر عبد القادر
النائب تامر عبد القادر

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

طاقم "ليبي" يدير الإسماعيلي وبطل بوروندي

#

تأجيل مباراة بيراميدز والمصري

#

شاهد.. إنقاذ مثير لفيل عالق في بئر بسيرلانكا

#

تعرف على المواليد ممن لهم حق الإضافة فى التموين

  تبدأ لجنة إنقاذ قري الـ101 بئر أعمالها الأربعاء المقبل، حيث يعقد النائب تامر عبد القادر اجتماع باللجنة المشكلة بقرار محافظ الوادي الجديد بعد ظهر الأربعاء.

على أن تنظم اللجنة زيارة ميدانية لمواقع الآبار بالقرى صباح الخميس، ويعقبها لقاء جماهيري بحضور أعضاء اللجنة بقري الكفاح مساء الخميس، ويتكرر اللقاء الجماهيري بالمسجد الكبير بقرية علي بن أبي طالب بعد صلاة الجمعة.

 وفى إطار متصل طالب النائب تامر عبد القادر، الوحدات المحلية بالإعلان عن اللقاء الجماهيري من خلال الإذاعة المحلية والمساجد، ليتمكن أكبر عدد ممكن من حضور اللقاءات الجماهيرية والتعرف على طرق الاستفادة من حلول اللجنة.

جدير بالذكر، أن النائب تامر عبد القادر، أعلن  فى وقت سابق مبادرة لإنقاذ قري الـ101 بئر بالفرافرة من خلال توصيل الطاقة الشمسية للآبار وتركيب ري دليفري وحفر آبار استعواض للمساحات التي تزيد على 200 فدان.

 وكان عبد القادر، عقد ما يقرب من ثمانية اجتماعات مع قطاع تطوير الري والبنك الأهلي حتي تمت الموافقة على تمويل المشروع بالتقسيط بفائدة 5%، كما التقي محافظ البنك المركزي طارق عامر لتذليل العقبات أمام المشروع .. وكان آخر اجتماع في وزارة الري بحضور عدد من ممثلي الفلاحين بالفرافرة.

يأتي ذلك بعد تعرض الفلاحين بالفرافرة لخسائر فادحة في الزراعة بسبب ارتفاع أسعار السولار تدريجيا منذ 2016 حيث إنه العامل الرئيسي لتشغيل ماكينات ري الآبار فضلا عن ارتفاع مستلزمات الإنتاج الزراعي، وهو الأمر الذي أصبح يسبب خسائر كبرى بالإضافة إلى انخفاض  المساحات المنزرعة، وهو ما دفع عبدالقادر لإطلاق هذه المبادرة منذ سبعة أشهر والتي رحب بها وزير الموارد المائية والرى، ومحافظ الوادي الجديد، ووفرا لتنفيذها الدعم اللازم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخ علي يوسف.. و"التذمر الطبقي" الإسلامي!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» انتشال جثة سائح أمريكي من نيل الأقصر
» تراجع حاد في أسعار الذهب ليسجل هذا الرقم
» وزيرة الهجرة تتواصل مع السفارة المصرية بالأردن
» مصرع مساعد مدير أمن المنيا وإصابة 4 أفراد شرطة
» أحمد فتحي يغيب 6 أسابيع
» ترحيب أممي بإعادة انتشار الحوثيين في الحديدة
» فصل مسئول بمصلحة الضرائب لاتهامه بالرشوة
» تأجيل زيارة "عبدالعال" إلى السودان
» اتحاد الكرة يوضح موقفه من "بي إن سبورتس"
» «الداخلية» تتأهب لتأمين رأس السنة الميلادية
» شرط واحد يمنح "فضل" منصب مدير بطولة الأمم الإفريقية

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين