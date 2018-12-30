«عاشور» يشارك في المران الجماعي

30 ديسمبر 2018 - 06:10 م

حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتظم اليوم في مران الفريق الجماعي الذي أقيم علي ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة بيراميدز التي تقام يوم الجمعة المقبل.

واشتكى عاشور، من إصابة في الكاحل، أبعدته عن المشاركة في المران ومباراة الداخلية، التي أقيمت أمس، والمؤجلة من الجولة السادسة في بطولة الدوري العام.

وشارك عاشور، اليوم، في مران الفريق تمهيدًا لعودته من جديد إلى المشاركة في المباريات الرسمية.