حبس تجار مخدرات بعد مطاردة مع الشرطة

30 ديسمبر 2018 - 06:05 م

تمكنت مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من القبض على 4 تجار مخدرات بعد مطاردة مثيرة بالرصاص استمرت لمدة ساعتين بشوارع مدينة العبور، وبحوزتهم كيلو هيروين، وأسلحة نارية وبيضاء، ومبالغ مالية وتليفونات محمولة.

كانت المعلومات السرية وردت للعميد نصر رفقي رئيس منطقة القاهرة الكبرى بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام 4 من كبار تجار المخدرات بمنطقة كوم السمن إحدى مناطق المثلث الذهبي بشبين القناطر بالاتفاق بعقد صفقة مخدرات لنقلها إلى عملائهم بمنطقة العبور، وتم وضع أكمنة ثابتة ومتحركة بمداخل ومخارج شوارع العبور، وأثناء قيام المتهمين بتسليم صفقة المخدرات شعروا بقدوم رجال الشرطة فأسرعوا محاولين الفرار، وأطلقوا الأعيرة النارية.

تم القبض عليهم، وحبستهم النيابة 4 أيام على ذمة التحقيقات.