إعلام لمجلس الوزراء يستعرض حصاد قطاع التضامن في 2018

30 ديسمبر 2018 - 06:00 م



سلط المرؤكز الاعلامي لمجلس الوزراء الضوء علي الجهود المبذولة من قبل الدولة لأبرز المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع التضامن الاجتماعي، وذلك خلال عام 2018، والتي يأتي على رأسها تخصيص وزارة التضامن الاجتماعي دعم 13.7 مليار جنيه تم صرفهم لعدد 2.2 مليون مستفيد(أسر - أفراد) من برنامج تكافل وكرامة.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى 5.5 مليار جنيه، تم صرفهم لعدد 1.4مليون أسرة من برنامج الدعم النقدي غير المشروط "الضمان الاجتماعي"، وذلك خلال الفترة (يناير - أكتوبر) 2018.

وقد سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على زيادة نسبة المعاشات إلى 15% من إجمالي قيمة المعاشات اعتباراً من يوليو2018، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 24.2 مليار جنيه سنوياً.

كما أضاف المركز الإعلامي أن الوزارة قامت بتوفير دعم نقدي سنوي يقدر ب5 مليار جنيه مقدم إلى 1.1مليون من ذوي الإعاقة، فضلاً عن تقديم الخدمات العلاجية إلى 116ألف مريض إدمان.

كما كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والترفيهية والتعليمية إلى 18ألف طفل، وذلك في إطار برنامج أطفال بلا مأوى.

وفي إطار الاهتمام بتوفير الرعاية للمرأة، فقد ذكر المركز الإعلامي أن الوزارة قامت باستهداف 1.1 مليون سيدة في ضوء برنامج " 2كفاية" للحد من الزيادة السكانية في 2.257 قرية / حي في (10) محافظات تمثل الأكثر فقراً والأعلى خصوبة، كما وفرت الوزارة عدد 75 ألف فرصة عمل للشباب من خلال برنامج "فرصة لتشغيل القادرين"، أيضاً استحوذت مبادرة "سكن كريم" على قدر كبير من اهتمام الوزارة، حيث تم إنشاء 2639 سقف منزلي، وأيضاً تم تنفيذ 2229 وصلة مياه للشرب، بالإضافة إلى تنفيذ 6962 وصلة صرف صحي.







