تجديد حبس 5 من ألتراس أهلاوي

30 ديسمبر 2018 - 05:58 م

قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، تجديد حبس 5 من أعضاء ألتراس الأهلي في القضية رقم 1408 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وذلك لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في أحداث الشغب التي وقعت أثناء مباراة الأهلي وحوريا الغيني بالبطولة الإفريقية باستاد السلام.

يواجه المتهمون اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية "الألتراس" والإدلاء ببيانات تحريضية عن طريق الهتافات العدائية ضد مؤسسات الدولة.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى استاد السلام لحضور مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بالمخالفة للأعداد التي حددتها الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وقاموا بترديد هتافات تحريضية ضد المؤسسات.