السفير الياباني يتجول بشارع كورنيش النيل بالمنيا سيرًا على الأقدام

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حرص اللواء قاسم حسين محافظ المنيا وماساكي نوكي سفير دولة اليابان بالقاهرة على التجول، سيرًا على الأقدام في شارع كورنيش النيل بالمنيا، وذلك لافتتاح فعاليات اليوم المصري الياباني بمكتبة مصر العامة، في لافتة تعكس الأمن والأمان والاستقرار الذي تنعم بهم المحافظة، وصاحبهما ضيوف اليوم الثقافى المصرى اليابانى، الدكتورة مرفت الديب عضو المجلس الاستشارى العلمى لرئيس الجمهورية، ودكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا والأستاذة مرفت السنباطي مدير عام الاتصال بأبناء الوطن في الخارج الهيئة العامة للاستعلامات ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة نانسى هادى.


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