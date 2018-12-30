الأهلى يقترب من التعاقد مع مدافع سموحة

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الاهلى

سموحة

ياسر ابراهيم

جدد مسؤولو النادي الأهلي، اتصالاتهم مع نظرائهم في سموحة، من أجل التعاقد مع ياسر إبراهيم مدافع الفريق الساحلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جاء ذلك بعد توقف المفاوضات الحمراء مع محمود مرعي مدافع وادي دجلة، ورحيل المالي كوليبالي لعدم الحاجة إلى جهوده.

ويبحث المارد الأحمر عن تدعيم دفاعه بلاعب متميز لاستكمال منافسات الدوري، ومرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر داخل القلعة الحمراء، عن وجود رغبة عارمة لدى اللاعب في الانضمام إلى الفريق، خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يساهم في إنهاء الصفقة، مع مسؤولي سموحة.


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