اتحاد الكرة يصدم جماهير الأهلي

30 ديسمبر 2018 - 05:49 م

وجه اتحاد الكري المصري، صدمة قوية لجماهير النادي الأهلي، بعدما أعلن منذ قليل، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن لجنة المسابقات التابعة له، قررت إقامة مباراة بيراميدز مع القلعة الحمراء المؤجلة من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز في السادسة من مساء يوم 4 يناير المقبل، على ملعب استاد الدفاع الجوي، بدون جمهور.

وكانت مناوشات قد وقعت خلال الفترة الماضية، بين جماهير الأهلي وأحد ملاك نادي بيراميدز، الوزير السعودي، ترك آل الشيخ، بسبب هجوم الأخير المتكرر على رموز القلعة الحمراء.

كما قررت لجنة المسابقات، برئاسة عامر حسين، إقامة مباراة المصري مع بيراميدز، المؤجلة من الجولة 13، يوم 8 يناير على ملعب ستاد الإسماعيلية، في السابعة والنصف مساءً بدلاً من الثالثة مساءً.

وقررت إقامة مباراة سموحة مع الأهلي المؤجلة من الجولة 15، يوم 8 يناير، على ملعب استاد برج العرب، في الخامسة مساءً بدلاً من السادسة مساءً.