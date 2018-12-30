ضبط عامل بتهمة اغتصاب ابنته

30 ديسمبر 2018 - 05:40 م

ألقت أجهزة الأمن في الجيزة القبض على عامل لاتهامه بالتعدي على ابنته البالغة 10 سنوات، عدة مرات معاشرة الأزواج، وتحقق الأجهزة الأمنية والقضائية في الواقعة.

وكشفت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، أن ربة منزل توجهت إلى قسم شرطة قسم الجيزة، وأبلغت عن طليقها بأنه مارس الجنس مع طفلتهما قبل انفصالهما عدة مرات.

وأوضحت التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، أنه عقب ورد البلاغ، انطلقت مأمورية من المباحث، وألقت القبض على المتهم، واقتيد لقسم شرطة قسم الجيزة، ومثل أمام العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم مصطفى كمال، لاستجوابه.

وذكر محضر الشرطة، أن المتهم أنكر الاتهامات المنسوبة إليه، وقال إن طليقته وراء تحريض ابنته على اتهامه باغتصابها، لخلافات أسرية بينهما، وتم عمل مواجهة بينه وبين الطفلة، التى أكدت أنها تعرضت للاغتصاب على يد والدها أكثر من مرة.

وتحفظت المباحث على المتهم، وأمر اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث بتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار شريف توفيق المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وباشر التحقيق وكيل أول نيابة قسم الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وعرض الطفلة المجني عليها على الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.