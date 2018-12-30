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تحذير للرجال من تناول الفياجرا

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إنفاق 400 مليون دولار على الفياجرا بالسعودية
إنفاق 400 مليون دولار على الفياجرا بالسعودية

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هبوط فى الدورة الدموية

تناول الفياجرا

اضرار الفياجرا

حذر عدد من الأطباء بعض الرجال المصابون بعدة أمراض من تناول الفياجرا لكونها تسبب عدة أمراض، تعمل على هبوط في الدورة الدموية أو ضغط الدم.

من جانبه قال الدكتور عمرو المليجي، أستاذ أمراض الذكورة بكلية طب قصر العيني، المرضى المصابون بعدة أمراض ويتناولون أدوية موسعة لشرايين القلب لا يمكنهم استخدام الفياجرا لكونها تعمل على هبوط في الدورة الدموية أو ضغط الدم.

وأضاف الطبيب، أن المصابين بضمور فى العصب البصرى محرم عليهم تنازل الفياجرا لأنها قد يكون لها تأثيرات سلبية، لذا لا نرجح منح الفياجرا لهؤلاء المرضى، موضحَا أن مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم مصرح لهم بتناولها تحت إشراف طبيب.

لفت أستاذ أمراض الذكورة بكلية طب قصر العيني، إلى أنه في بعض الأحيان قد لا تكون الفياجرا الحل للعلاج لأنه في حالة نقص هرمون الذكورة فلن تجدي الفياجرا أي نفع ولا تحقق نتائج مع المرضى.


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