غدًا الحكم في استئناف 3 إداريين علي حبسهم في وفاة طبيبة

30 ديسمبر 2018 - 05:36 م

تصدر غدًا الاثنين محكمة جنح مستأنف المطرية، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها في الاستئناف المقدم من 3 إداريين بمستشفى المطرية على حكم حبسهم بقضية وفاة الطبيبة سارة أبوبكر صعقًا بالكهرباء.

وقضت محكمة جنح المطرية المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية، أمس الثلاثاء، بمعاقبة 3 إداريين بمستشفى المطرية بالحبس 5 سنوات بتهمة الإهمال والتقصير ما تسبب في وفاة الطبيبة سارة أبوبكر صعقًا بالكهرباء، وبرأت متهمة.

ووجهت النيابة، إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالإهمال في القيام بواجبات وظيفتهم في الإشراف ومتابعة أعمال صيانة وتطوير توصيلات المياه والكهرباء الخاص بسكن طبيبات مستشفى المطرية التعليمي، مما نتج عنه وفاة طبيبة.