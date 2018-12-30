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اتحاد الكرة يوضح موقفه من "بي إن سبورتس"

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مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة
مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة

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مجدى عبد الغنى

الامم الافريقية

بي إن اسبورت


أعلن مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن موقف الجبلاية، من قنوات" بي إن سبورتس"، حال فوز مصر بحق تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأكد عبدالغني، أن اتحاد الكرة سيترك حرية التصرف لقنوات بي إن سبورتس طوال فترة البطولة، موضحًا أن التعهد الحكومي المرسل من جانب مجلس الوزراء، يتضمن تقديم كافة التسهيلات للشركة الراعية، بما في ذلك القناة المتعاقدة معها الشركة.

أضاف، بأن هذه حقوق مدفوع فيها مبالغ كبيرة، موضحًا أن ملعب المباراة سيكون تحت الشركة الراعية، ومن حق قنوات بي إن عمل استديوهات تحليلية داخل الملعب كما تفعل في البطولات المختلفة.

وشدد علي أنه يجب فصل الجانب السياسي عن الرياضة خاصة وأن شركة لاجاردير حاصلة على حقوق بطولات الكاف ومتعاقدة مع قنوات بي إن واتحاد الكرة يعلم ذلك من قبل إرسال طلب الاستضافة وقبل إرسال التعهد الحكومي.

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