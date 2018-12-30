«الداخلية» تتأهب لتأمين رأس السنة الميلادية

30 ديسمبر 2018 - 05:08 م

كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط دورالعبادة والكنائس، قبل احتفالات الأقباط بأعياد الميلاد وقدوم رأس السنة الميلادية.

ونشرت صفحة وزارة الداخلية فيديو للانتشار الأمني بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت المهمة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم.

وشملت خطة الوزارة، على تعيين ارتكازات أمنية، وتسيير الأطواف الأمنية والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلاً عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة فى عمليات الفحص والتأمين، كما تمت الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة فعاليات الأداء الأمنى.