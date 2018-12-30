المشدد 15 عامًا لبلطجية الزاوية الحمراء بتهمة القتل والترويع

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الأهالى

بلاغ

بلطجية

المشدد

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 15سنة، بتهمة القتل العمد، والشروع فى قتل آخرين، وترويع وفرض سيطرة، بسبب خلافات الجيرة بالزاوية الحمراء.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين، وعضوية كل من المستشار مختار فيصل، والمستشار أحمد عطية، وأمانة سر عامر على.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن مشادة كلامية نشبت بين كل من خالد.س 38 سنة سائق وشهرته سمكة المتهم، وبين هانى.ع 40 سنة المجنى عليه، وذلك بسبب خلافات الجيرة بمنطقة الزاوية الحمراء، تعدى كل منهما على الآخر، فقرر المتهم أن ينتقم منه، فاستعان باثنين من أصدقائه، وأحضروا أسلحة نارية، وتوجهوا إلى منزل القتيل ليظفروا به.

كما كشف المتهمون خلال أقوالهم فى تحقيقات النيابة العامة، أنهم ترصدوا للمجنى عليه أثناء خروجه من منزله، وأطلقوا صوبه أعيرة نارية، سقط على أثرها غارقًا فى دمائه، مضفين أن المتهم الثانى أيمن.ع 30 سنه عاطل، و سليمان.ز 38 سنه سائق، أنهم أطلقوا الأعيرة النارية على أصدقائ وأقاربه المجنى عليه حتى لا يتمكنوا من إنقاذه وإسعافه، حيث نتج عن هذا إصابة 4 أشخاص آخرين جراء الأعيرة النارية إصابات بالغة، نقلوا على إثرها للمستشفى لتلقى العلاج.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث الزاوية، بلاغا من الأهالى، يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية سقط على أثرها شخص قتيل، وإصابة آخرين تم نقلهم للمستشفى، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمين وبحوزتهما الأسلحة النارية المستخدمة فى الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق، والتى أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد، والشروع فى القتل، وفرض السيطرة وترويع المواطنين، حتى صدر الحكم بالسجن المشدد 15 سنة.


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