البورصة تربح 1.3 مليار جنيه بختام التعاملات

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محمد فضل- متابعات

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى وارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، وارتفع رأس المال السوقي بقيمة 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 742.070 مليار جنيه.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 11.4 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 7.9 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 15.5 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 12944 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2132 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.31% عند مستوى 13043 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.37% عند مستوى 676 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1689 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 466 نقطة.


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