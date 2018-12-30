» أول ظهور لـ"رمضان صبحي" في الأهلي

30 ديسمبر 2018 - 04:48 م

شارك الثنائي رمضان صبحي ومحمد محمود في مران الأهلي المقام حاليًا على ملعب التتش بالجزيرة لأول مرة بعد انضمامهما للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان الأهلي قد نجح في استعارة رمضان من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي لمدة 6 أشهر، فيما ضم مممد محمود من وادي دجلة لمدة 5 مواسم.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل على ستاد الدفاع الجوي في مبار مؤجلة من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.