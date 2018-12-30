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132.9 مليار جنيه عجزًا في الموازنة خلال 4 أشهر فقط

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الموازنة العامة

عجز فى الموازنة

مصروفات الاجور

أكدت وزارة المالية اليوم الأحد، أن عجز الموازنة العامة  سجل 132.9 مليار جنيه خلال 4 أشهر فقط، من يوليو إلى أكتوبر مقارنة من الفترة ذاتها العام الماضى.

وذكرت الوزارة، في تقرير لها أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 34%، لتسجل 4. 240 مليار جنيه مقابل 179 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وأضافت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفعت بنسبة 24% لتصل إلى 373 مليار جنيه خلال 4 أشهر، مقارنة مع 6. 300 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.

ولفتت إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 3. 17% لتبلغ نحو 9. 89 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 6. 17 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 2. 143 مليار جنيه.

وأوضحت المالية، أن الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) زاد ليسجل 8. 36 مليار جنيه، فيما صعد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليحقق 8. 60 مليار جنيه.


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