بلاغ للنائب العام يتهم أمير قطر بالتورط في حادث المريوطية

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قضايا وحوادث

أمير قطر
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قطر

الإخوان

بلاغ

النائب العام

تميم

تقدم المحامي طارق محمود  بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام يتهم فيه تميم بن حمد أمير دولة قطر بالتورط في حادث المريوطية الإرهابي، والذي خلف أربعة قتلى وعدد من المصابين.

وذكر محمود في بلاغه الذي حمل رقم 18001 لسنة 2018 عرائض النائب العام، أنه منذ سقوط جماعة الإخوان وإزاحتها عن سدة الحكم بثورة شعبية أطاحت بهم، قام المقدم ضده البلاغ بتوفير ملاذ آمن لقيادات وكوادر جماعة الإخوان وقام بدعمهم ماديًا ولوجيستيًا للتحريض ضد الدولة المصرية والتخطيط للعمليات الإرهابية التي تحدث فى البلاد من خلال مجموعات وخلايا إرهابية تعد الأذرع المسلحة لجماعة الإخوان، ويأتي على رأسها جماعة حسم الإرهابية وكتائب بيت المقدس التي أعلنت ولائها لتنظيم داعش الإرهابي مؤخرًا.

وأضاف، أن المقدم ضده البلاغ يتحمل المسئولية الجنائية كاملة عن الحادث الإرهابي الذي وقع بمنطقة المريوطية باعتباره مشاركًا فيه بالدعم المالي واللوجيستي وهو ما يوجب مساءلته جنائيًا عن تلك الجريمة التي استهدفت أشخاصًا أبرياء، الهدف منها ترويع الآمنين والإضرار بالأمن القومي والاقتصادي والمصالح العليا للبلاد.

وطالب المحامي، في ختام بلاغه، بإجراء تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وضم التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث المريوطية الإرهابي الذي نفذته جماعة الإخوان بتمويل وتحريض من المقدم ضده البلاغ تميم بن حمد.


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