"خاشقجي" ضيف احتفال رأس السنة بنيويورك

30 ديسمبر 2018 - 04:28 م

يحل الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، ضيف شرف على أعياد رأس السنة 2019 في ميدان "تايمز سكوير" بمدينة نيويورك الأمريكية، في احتفال سنوي خصص هذا العام للاحتفاء بحرية الصحافة.

وسيكون "خاشقجي" واحدًا من ضيوف شرف الاحتفال، الذي يشهد إسقاط كرة ضخمة عند منتصف الليل، احتفالاً بالعام الجديد، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، الأحد.

وتأتي مشاركة "خاشقجي" الذي قتل داخل قنصلية بلاده في اسطنبول مطلع أكتوبر الماضي، في إطار اختيار تحالف "تايمز سكوير" ممثلي اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، لمنحهم شرف بدء إسقاط الكرة.

وأرجع التحالف اختياره إلى ضرورة الاحتفاء بـ"حرية الصحافة بعد عام مميت على نحو غير معتاد للصحفيين في وسائل الإعلام الإخبارية الأمريكية".

وقال تيم تومكنز، رئيس التحالف، إن هجومين استهدفا الصحفيين في عام 2018 أزعجا منظمي الاحتفال، الأول هو مقتل خاشقجي، كاتب المقالات في صحيفة واشنطن بوست، والثاني هو مقتل 5 موظفين في إطلاق نار بصالة تحرير صحيفة كابيتال المحلية".

وأوضح أن الهجمات ضد الصحفيين "كانت قضية كبيرة خلال العام"؛ ما دفع التحالف إلى منح اللجنة الدولية لحماية الصحفيين شرف بدء إسقاط كرة احتفال رأس السنة 2019.

يشار أن اسم ميدان "تايمز سكوير" مستمد من صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، وبدأ مالك وناشر الصحيفة أدولف أوكس، إسقاط كرة احتفال رأس سنة 1907.