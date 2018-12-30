الرئيس يصدر قرارًا لمواجهة الأحداث الطائفية

30 ديسمبر 2018 - 03:44 م

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم "602 " لسنة 2018 ، بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية ، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب ، وعضوية ممثل عن كل من : هيئة عمليات القوات المسلحة ، والمخابرات الحربية ، والمخابرات العامة ، وهيئة الرقابة الإدارية ، والأمن الوطني.

ووفق القرار - فإنه يمكن للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من الوزراء أو ممثليهم ، وممثلي الجهات المعنية ، وذلك لدى النظر في الموضوعات ذات الصلة.

وتتولي اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية ، وضع استراتيجية عامة لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية ، ومتابعة تنفيذها ، وآليات التعامل مع الأحداث الطائفية حال وقوعها.

وتعد اللجنة تقريرا دوريا بنتاج أعمالها ، وتوصياتها ، وآليات تنفيذها ، يعرضه رئيسها على رئيس الجمهورية.

وقد نشر القرار في الجريدة الرسمية.