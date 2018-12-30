الرئيس يصدر قرارًا لمواجهة الأحداث الطائفية

متابعات
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم "602 " لسنة 2018 ، بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية ، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب ، وعضوية ممثل عن كل من : هيئة عمليات القوات المسلحة ، والمخابرات الحربية ، والمخابرات العامة ، وهيئة الرقابة الإدارية ، والأمن الوطني.
ووفق القرار - فإنه يمكن للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من الوزراء أو ممثليهم ، وممثلي الجهات المعنية ، وذلك لدى النظر في الموضوعات ذات الصلة.
وتتولي اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية ، وضع استراتيجية عامة لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية ، ومتابعة تنفيذها ، وآليات التعامل مع الأحداث الطائفية حال وقوعها.
وتعد اللجنة تقريرا دوريا بنتاج أعمالها ، وتوصياتها ، وآليات تنفيذها ، يعرضه رئيسها على رئيس الجمهورية.
وقد نشر القرار في الجريدة الرسمية.
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