  • الأحد 30 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:43 م
بحث متقدم
البشير مرشحا للرئاسة 2020

السودان سيخرج من الأزمة رغم أنف المحاربين

تغريم رئيس مصلحة السجون في "أنصار بيت المقدس"

تغريم 10 شركات كبرى 5 مليارات جنيه لاحتكار دعامات القلب

صلاح

"صلاح" يوجه رسالة لـ"فيرمينو"

علاقة مفتي العراق بـ"قاسم سليماني"

علاقة مفتى العراق بـ"قاسم سليمانى"

السياحة

السياحة تستقبل أسر المتوفين ومصابى حادث المريوطية

ترمب

مخطط لاغتيال ترامب فى العراق

حفيد الخميني : نهاية مؤلمة تنتظر النظام الإيراني

حفيد الخميني: نهاية مؤلمة تنتظر النظام الإيراني

المفتي : السلف أكدوا بطلان "زواج القاصرات"

المفتي: السلف أكدوا بطلان "زواج القاصرات"

10 مليارات جنيه لنقل المياه إلى العاصمة الإدارية

متحدث العاصمة الإدارية يكشف موعد نقل الوزارات

26 مارس محاكمة المتهمين بـ "كتائب حلوان"

تأجيل محاكمة 215 متهمًا بكتائب حلوان

تأجيل محاكمة 215 متهمًا بكتائب حلوان

قضايا وحوادث

26 مارس محاكمة المتهمين بـ "كتائب حلوان"
26 مارس محاكمة المتهمين بـ "كتائب حلوان"

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تأجيل محاكمة 32 متهمًا في خلية ميكروباص حلوان

#

تأجيل محاكمة 21 متهما قتلوا شابين فى مشاجرة بإمبابة

#

تأجيل محاكمة 215 متهمًا بقضية "كتائب حلوان"

#

"جنايات القاهرة" تواصل نظر محاكمة 215 متهمًا فى كتائب حلوان

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة  برئاسة المستشار شعبان الشامى، محاكمة 215 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان" لغدٍ لاستكمال المرافعة.

جاء في أمر إحالة النيابة العامة، أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015 بمحافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخ علي يوسف.. و"التذمر الطبقي" الإسلامي!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. مصرع شخصين فى انهيار عقار بالإسكندرية
» زلزال بقوة 7.1 درجة يهز جزر تالود بوسط إندونيسيا
» ليليان داود تهاجم ماجدة الرومي بعد حفل السعودية
» شاهد.. احتراق ملكة جمال أفريقيا فى حفل تتويجها
» تعرض زوجها للبيع مقابل 18 يورو.. "زوج مستعمل"
» "الإنتاج" يواجه النجوم وديا استعدادًا لـ"بيراميدز"
» وفاة شقيق فنان شهير .. والجنازة بعد قليل
» إليسا تكشف حجم الأضرار التي سببها السرطان لجسدها
» سيدة في الخامسة والستين تصنع المعجزة وتنجب طفلا
» فتاة دافعت عن شقيقها الأصغر فكان مصيرها "الخرطوش"
» شاهد .. فنانة شهيرة تنشر صورتها رفقة ابنتيها بالمسجد النبوي

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • مغرب

    05:07 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب