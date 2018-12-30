القوات المسلحة تهنئ الرئيس بمناسبة العام الجديد

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القوات

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المسلحة

السنة الميلادية

بعث الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزيـر الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقيـة تهنئة للرئيـس عبد الفتاح السيسى، رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة،  بمناسبـة حلول العام الميلادي الجديد 2019، جاء نصها: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بحلول العام الميلادى الجديد داعيًا الله أن يشملكم بموفور الصحة ومتمنيًا لكم التوفيق فى مسئولياتكم الكبار وأن تقودوا مسيرة الوطن نحو الغد الأفضل".

وأضاف وزير الدفاع فى نص البرقية: "أود أن أعرب لكم عن اعتزاز القوات المسلحة بالإنجازات التى تحققت للوطن على صعيد التنمية والتعمير وعودة الأمن والاستقرار لربوعه منذ أن توليتم مسئولياتكم رئيسًا للجمهورية، ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بحلول العام الميلادي الجديد يؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم لمسيرة الوطن حماةً له ولشعبه ويؤكدون عزمهم على الوفاء بمسئولياتهم ومهامهم، بكل الثقة والقدرة على مواجهة التحديات والدفاع عن مصر أرضًا وشعبًا واضعين مصر ومصالحها الوطنية والقومية فوق كل اعتبار، وفقكم الله وسدد خطاكم إلى ما فيه خير مصر وشعبها، وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

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