حبس أب عذب ابنته حتى الموت لسوء سلوكها

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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار عبده عطية، بالسجن 6 أشهر مع الشغل لعامل بتهمة ضرب ابنته حتى الموت في بولاق الدكرور.

وأحالت نيابة جنوب الجيزة المتهم "أيمن.ع" لمحكمة الجنايات في القضية رقم 2354 لسنة 2017، لاتهامه بقتل ابنته بأن تعدى عليها بالضرب بواسطة عصا خشبية ما تسبب في إصابتها بهبوط في الدورة الدموية نتيجة خوفها الشديد.

وبرر الأب المتهم قتل ابنته، لتربيتها وتأديبها بسبب سوء سلوكها.

وقالت "سناء. م" والدة المجني عليها، إن زوجها شاهد ابنتها تركب "موتوسيكل" وراء أحد الشباب في رمضان قبل الماضي، وعند عودتها للمنزل تعدى عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

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