حفيد الخميني : نهاية مؤلمة تنتظر النظام الإيراني

30 ديسمبر 2018 - 12:45 م

طالب حسن الخميني، حفيد آية الله الخميني، مؤسس النظام الإيراني، المسئولين الإيرانيين بضرورة مراعاة مبادئ السلوك البشري لأنه في غير هذه الحالة لا ضمان لبقائهم في الحكم.

وأضاف أنه حال عدم الالتزام بالقواعد ستضيع الساحة من النظام الحالي، مطالبًا بضرورة الأخذ بعين الاعتبار قواعد البقاء أو السقوط، وأن رضا الناس يشكل الأساس لأي مجتمع، بحسب وكالة "إيسنا".

وأوضح في كلمة له، أمس السبت، في "حسينية إرشاد" بالعاصمة الإيرانية طهران أنه: "يجب فهم أسس سلوك الإنسان وأسباب البقاء والسقوط، بغية مراعاتها في الحياة ففي غير هذه الحالة لا توجد ضمانات أن نبقى نحن ويرحل غيرنا، إذا لم تراعوا القواعد فسيأخذون الساحة منكم.

وقال أيضًا: "لو رأيتم الاهتمام فقط بالشكليات في المجتمع بدلاً من أسس العلاقات الاجتماعية وأمهات المشاكل فيه، اعلموا أن ذلك ينذر بعواقب غير سعيدة".

وأشار حفيد الخميني إلى أن المجتمعات مبنية على أساس التوافق، لذا فإن تقطيع المجتمع بشكل مستمر وإعادة نشر الحقد باستمرار وبث النفاق دون انقطاع، يرغم الأفراد على اتخاذ شخصية ازدواجية والابتعاد عن دائرة الصدق، وكل ذلك مؤشر على أن عواقب غير سعيدة في انتظاركم.

كما حذر حاكم بلاده في إشارة إلى خطر سقوط النظام: "علينا أن نخشى اليوم الذي تنهار المناصب وتتغير الأدوار".

وأوضح أن عدم الاهتمام بأصحاب الكفاءات يعتبر سببًا آخر لانهيار الحكومات، قائلاً: "إن ترجيح المبتذلين على الحكماء يعد من علامات الانهيار وتواجد الصعاب والمستقبل السيئ لأي حكومة".

وجاءت كلمة حفيد الخميني بالتزامن مع اتساع المظاهرات والاحتجاجات في إيران خاصة بين العمال والمعلمين والموظفين بسبب الوضع الاقتصادي الصعب وفقدان الحريات السياسية، فقد عبر الكثير من المسئولين الحاليين والسابقين في النظام الإيراني.

كما حذرت فائزة هاشمي رفسنجاني، الناشطة الإصلاحية وابنة الرئيس الإيراني الأسبق، الأربعاء الماضي في حوار مع صحيفة "مستقل" الناطقة بالفارسية، من أن النظام الإيراني يمر بمرحلة انهيار.