اختبار طبى لـ"جوكر" الأهلى

30 ديسمبر 2018 - 12:38 م

يخضع أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران فريقه اليوم الأحد على استاد مختار التتش بالجزيرة، لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها.

وغادر "فتحي" مباراة أمس أمام الداخلية، بعدما تجددت إصابته في العضلة الأمامية، وحل زميله كريم نيدفيد بديلاً له.

وكان الأهلي تعادل أمام الداخلية بهدفين لكل فريق، على استاد بتروسبورت، في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد "المارد الأحمر" لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري.