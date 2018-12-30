استقرار فى أسعار الخضراوات بسوق العبور اليوم

30 ديسمبر 2018 - 12:33 م

شهد سوق العبور ثباتا في أسعار الخضراوات اليوم.

وتراوحت أسعار الطماطم من 2 إلى 5.25 جنيه للكيلو، والبطاطس من 3 إلى 6.2 جنيه، والبصل من 4 إلى 5.75 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الكوسة إلى 11 جنيهًا، والفاصوليا بـ10 جنيهات، والفلفل الرومي بـ5.50 جنيه، والثوم بـ15 جنيهًا، واللفت بـ110 قروش، والبنجر بـ4 جنيهات، وسجل الخيار 4 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الملوخية 4 جنيهات، والباذنجان البلدي 3.50 جنيه، والفلفل الألوان بـ11 جنيهات، والبسلة بـ9 جنيهات، والسبانخ بـ6 جنيهات