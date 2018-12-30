الزمالك يخطط لخطف هذا اللاعب

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الزمالك

الهلال السعودي

جروس

جومير

فتح مسئولو نادي الزمالك، باب المفاوضات مع الفرنسي بافيتميمبي جوميز، مهاجم الهلال السعودي، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 

يأتي ذلك في ظل عدم مشاركة المهاجم المغربي "أحداد"، وهو ما يعنى احتماليه إعارته لأي فريق خاصة أن لوائح اتحاد الكرة لا تسمح سوى بقيد 4 لاعبين أجانب فقط بقائمة كل فريق.

يُذكر أن جوميز مهاجم فرنسي من أصل سنغالي، عمره 33 عامًا، وانضم لفريق الهلال قادمًا من جالطا سراي التركي، ويحتل صدارة هدافي الدوري السعودي برصيد 4 أهداف.

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