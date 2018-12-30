  • الأحد 30 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:36 ص
بحث متقدم
المفتي : السلف أكدوا بطلان "زواج القاصرات"

المفتي: السلف أكدوا بطلان "زواج القاصرات"

10 مليارات جنيه لنقل المياه إلى العاصمة الإدارية

متحدث العاصمة الإدارية يكشف موعد نقل الوزارات

بيع المساجين كقطع غيار بالناصرية

بيع المساجين كـ"قطع غيار" فى هذا السجن

«أردوغان والقرضاوي»..علي قائمة الإرهاب السورية

«أردوغان والقرضاوي».. على قائمة الإرهاب السورية

صورة من الفيديو

تعرف على الدنماركية التى قهرت "داعش"

بشار وجورج قرداحي

قرداحي: بشار شخصية العام بلا تردد

دولار

أعلى سعر صرف للدولار فى البنوك

رانيا يوسف

طليق رانيا يوسف يعلق على فستانها بكلمات نارية

عمرو أديب

تعليق مثير من أديب على ارتباط مصرى بابنة بيل جيتس

صلاح

ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن صلاح؟

ليليان داود تهاجم ماجدة الرومي بعد حفل السعودية

الصفحة الأخيرة

ليليان داود لـ«DW»: جهات سيادية خلف ترحيلي
ليليان داود لـ«DW»: جهات سيادية خلف ترحيلي

متابعات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

الإطاحة برئيس قناة بسبب فيديو«غير لائق» لفنانة شهيرة

#

هذا ما قالته ماجدة الرومي عن أولى حفلاتها بالسعودية

#

تركيا تبحث عن جثة "خاشقجي" في غابة

#

أول تعليق لـ«الوليد بن طلال» على أزمة السعودية

السعودية

حفل

داود

ماجدة الرومى

ليليان

هاجمت الإعلامية ليليان داود المذيعة بقناة العربي، الفنانة ماجدة الرومي، بعد الحفل الذي أقامته بالمملكة العربية السعودية، مؤخرًا.

وكتبت ليليان على موقع الرسائل القصيرة "تويتر": "كنت أحب بعضًا من أغانيها القديمة، لكن شخصيتها المنافقة جعلت منها كائنًا منافقًا يتمسح على بلاطات القصور رغم ادعاءاتها بالوطنية والإنسانية ماجدة الرومي في بلاط محمد بن سلمان".

ووجهت الفنانة العربية واللبنانية ماجدة الرومي، مساء الجمعة، كلمة للسعودية وشعبها قبل افتتاح أول حفل غنائي لها في المملكة ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة" بمحافظة العلا.

ونشر الحساب الرسمي لمهرجان "شتاء طنطورة" مقاطع من الحفل الغنائي الذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وأدت الرومي فيه نخبة من أغانيها الشهيرة.

واستبقت الرومي الحفل، بكلمة وجهتها للسعودية وشعبها، وقالت: "بكل الفرح وكل الخير، شرف لنا وجودكم معنا اليوم، وشرف كبير لنا أن نغني في هذا البلد الحبيب، الذي نقدره كل التقدير ونحترم شعبه كل الاحترام."

وأضافت الرومي: "هذا الأرض قبل أن تكون تخص قلوبنا، فهي محسوبة منذ زمن على ضمائرنا، ولنا فيها أهل بقدر ما لنا في بلدنا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخ علي يوسف.. و"التذمر الطبقي" الإسلامي!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ليليان داود تهاجم ماجدة الرومي بعد حفل السعودية
» شاهد.. احتراق ملكة جمال أفريقيا فى حفل تتويجها
» تعرض زوجها للبيع مقابل 18 يورو.. "زوج مستعمل"
» "الإنتاج" يواجه النجوم وديا استعدادًا لـ"بيراميدز"
» وفاة شقيق فنان شهير .. والجنازة بعد قليل
» إليسا تكشف حجم الأضرار التي سببها السرطان لجسدها
» سيدة في الخامسة والستين تصنع المعجزة وتنجب طفلا
» فتاة دافعت عن شقيقها الأصغر فكان مصيرها "الخرطوش"
» شاهد .. فنانة شهيرة تنشر صورتها رفقة ابنتيها بالمسجد النبوي
» نقل فنان شهير للمستشفى بعد وعكة صحية مفاجئة
» لا يشبع جنسيًا.. وصورني أثناء العلاقة الحميمة

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب