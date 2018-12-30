» ليليان داود تهاجم ماجدة الرومي بعد حفل السعودية

30 ديسمبر 2018 - 10:53 ص

هاجمت الإعلامية ليليان داود المذيعة بقناة العربي، الفنانة ماجدة الرومي، بعد الحفل الذي أقامته بالمملكة العربية السعودية، مؤخرًا.

وكتبت ليليان على موقع الرسائل القصيرة "تويتر": "كنت أحب بعضًا من أغانيها القديمة، لكن شخصيتها المنافقة جعلت منها كائنًا منافقًا يتمسح على بلاطات القصور رغم ادعاءاتها بالوطنية والإنسانية ماجدة الرومي في بلاط محمد بن سلمان".

ووجهت الفنانة العربية واللبنانية ماجدة الرومي، مساء الجمعة، كلمة للسعودية وشعبها قبل افتتاح أول حفل غنائي لها في المملكة ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة" بمحافظة العلا.

ونشر الحساب الرسمي لمهرجان "شتاء طنطورة" مقاطع من الحفل الغنائي الذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وأدت الرومي فيه نخبة من أغانيها الشهيرة.

واستبقت الرومي الحفل، بكلمة وجهتها للسعودية وشعبها، وقالت: "بكل الفرح وكل الخير، شرف لنا وجودكم معنا اليوم، وشرف كبير لنا أن نغني في هذا البلد الحبيب، الذي نقدره كل التقدير ونحترم شعبه كل الاحترام."

وأضافت الرومي: "هذا الأرض قبل أن تكون تخص قلوبنا، فهي محسوبة منذ زمن على ضمائرنا، ولنا فيها أهل بقدر ما لنا في بلدنا".