بيع المساجين كـ"قطع غيار" فى هذا السجن

30 ديسمبر 2018 - 10:34 ص

في تطور خطير داخل السجون العراقية، كشف المحلل السياسي موفق الخطاب عن انتهاكات غير مسبوقة داخل سجن الناصرية جنوب العراق .

وكتب الخطاب على حسابه في "تويتر": "عاجل وخطير.. وردني من مصادر موثوقة مخطط إجرامي كبير تتفذه الميليشيات بعلم الحكومة العراقية تم افتضاحه مؤخرًا".

وأضاف أن المخطط "يتضمن قيام الميليشيات ببيع المساجين في سجن الناصرية لأطباء من الإيرانيين والأفغان والهنود كقطع غيار وتصدر وثائق بإعدامهم دون تسليم جثثهم لذويهم".

ويشتهر سجن الناصرية بأنه من أسوأ السجون في جنوب العراق، ويعاني فيه الآلاف من المعتقلين والمعتقلات من سوء المعاملة والانتهاكات.

ويتبع سجن الناصرية أو سجن الحوت أحد السجون التابعة لدائرة الإصلاح العراقية، وإحدى دوائر وزارة العدل والتي تدير شئون السجون التابعة للوزارة في عموم المحافظات.

ويقع السجن في صحراء الناصرية التابعة لمحافظة "ذي قار" جنوب العراق، وهو من أشد الأماكن التي يتعرض فيها الأسرى السنة إلى التعذيب اليومي، حيث يموت العديد من النزلاء تحت صعق الكهرباء والتعذيب الهمجي.

ويتعرض أغلب المعتقلين لألوان من التعذيب منذ اعتقالهم، حيث أُجبر أكثرهم على الإدلاء باعترافات عن القيام بأعمال لم يرتكبونها، كالقيام بعمليات مسلحة ضد القوات الحكومية والانتماء للجماعات المسلحة، وتم نزع اعترافاتهم تحت التعذيب وحوكموا على ضوئها.

كما يجبر السنة في سجن الناصرية على الدخول في حلقات التثقيف للتشيع مع وعود بإطلاق السراح أو تخفيف المدة.