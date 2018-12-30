  • الأحد 30 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:36 ص
بحث متقدم
المفتي : السلف أكدوا بطلان "زواج القاصرات"

المفتي: السلف أكدوا بطلان "زواج القاصرات"

10 مليارات جنيه لنقل المياه إلى العاصمة الإدارية

متحدث العاصمة الإدارية يكشف موعد نقل الوزارات

بيع المساجين كقطع غيار بالناصرية

بيع المساجين كـ"قطع غيار" فى هذا السجن

«أردوغان والقرضاوي»..علي قائمة الإرهاب السورية

«أردوغان والقرضاوي».. على قائمة الإرهاب السورية

صورة من الفيديو

تعرف على الدنماركية التى قهرت "داعش"

بشار وجورج قرداحي

قرداحي: بشار شخصية العام بلا تردد

دولار

أعلى سعر صرف للدولار فى البنوك

رانيا يوسف

طليق رانيا يوسف يعلق على فستانها بكلمات نارية

عمرو أديب

تعليق مثير من أديب على ارتباط مصرى بابنة بيل جيتس

صلاح

ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن صلاح؟

محافظ كفر الشيخ يرد على إهانة معاق داخل الديوان العام

آخر الأخبار

فتحي عويضة من ذوي الإعاقة
فتحي عويضة من ذوي الإعاقة

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

برلماني: نسعى لزيادة عدد المدارس الجديدة وصيانة القديمة لتخفيف الكثافة

#

العثور على جثة متعفنة لسيدة مسنة داخل شقتها

#

محافظ كفر الشيخ: "لسه فيه تانى"

#

"هى اللى حرقت نفسها".. رد مسئول على وفاة سيدة وجنينها حرقا

عقب الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، على الفيديو المتداول لسوء معاملة أحد ذوى الإعاقة من أبناء المحافظة يُدعى فتحي عويضة في ديوان المحافظة.

وطالب  محافظ كفر الشيخ "عويضة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" على فضائية "دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري ، بالتوجه له غدًا بمكتبه لحل مشكلته، منوهًا بأنه لأول مرة يسمع عن مشكلة هذا المواطن.

وتابع أنه خلال الشهر الماضي تم توزيع 9 كراسي كهربائية بالمحافظة، ولم يكن فتحي عويضة من بينهم، منتقدًا تصويره داخل ديوان المحافظة بهذا الشكل، وقاطعته الإعلامية إيمان الحصري للتوضيح له أن صحفي هو من قام بتصوير الفيديو أثناء مروره أمام المواطن بالصدفة.

ونوه، بأنه لا يوجد تعيين في الدولة، متعهدًا بتوفير فرصة عمل في القطاع الخاص تناسب حالته الصحية اعتبارًا من الغد.

وقال المواطن فتحي عويضة خلال مداخلة بنفس البرنامج، مخاطبًا محافظ كفر الشيخ: "الحرس بتاعك بيعاملوني بشكل وحش، بيهنوني"، ليعقب محافظ كفر الشيخ:"أنا معنديش حرس، الحرس بيكون في الجولات بس، ممكن يكون الأمن، أنا مليش ذنب".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخ علي يوسف.. و"التذمر الطبقي" الإسلامي!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ليليان داود تهاجم ماجدة الرومي بعد حفل السعودية
» شاهد.. احتراق ملكة جمال أفريقيا فى حفل تتويجها
» تعرض زوجها للبيع مقابل 18 يورو.. "زوج مستعمل"
» "الإنتاج" يواجه النجوم وديا استعدادًا لـ"بيراميدز"
» وفاة شقيق فنان شهير .. والجنازة بعد قليل
» إليسا تكشف حجم الأضرار التي سببها السرطان لجسدها
» سيدة في الخامسة والستين تصنع المعجزة وتنجب طفلا
» فتاة دافعت عن شقيقها الأصغر فكان مصيرها "الخرطوش"
» شاهد .. فنانة شهيرة تنشر صورتها رفقة ابنتيها بالمسجد النبوي
» نقل فنان شهير للمستشفى بعد وعكة صحية مفاجئة
» لا يشبع جنسيًا.. وصورني أثناء العلاقة الحميمة

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب