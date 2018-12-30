  • الأحد 30 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:37 ص
بحث متقدم
المفتي : السلف أكدوا بطلان "زواج القاصرات"

المفتي: السلف أكدوا بطلان "زواج القاصرات"

10 مليارات جنيه لنقل المياه إلى العاصمة الإدارية

متحدث العاصمة الإدارية يكشف موعد نقل الوزارات

بيع المساجين كقطع غيار بالناصرية

بيع المساجين كـ"قطع غيار" فى هذا السجن

«أردوغان والقرضاوي»..علي قائمة الإرهاب السورية

«أردوغان والقرضاوي».. على قائمة الإرهاب السورية

صورة من الفيديو

تعرف على الدنماركية التى قهرت "داعش"

بشار وجورج قرداحي

قرداحي: بشار شخصية العام بلا تردد

دولار

أعلى سعر صرف للدولار فى البنوك

رانيا يوسف

طليق رانيا يوسف يعلق على فستانها بكلمات نارية

عمرو أديب

تعليق مثير من أديب على ارتباط مصرى بابنة بيل جيتس

صلاح

ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن صلاح؟

في ألمانيا..

تعرض زوجها للبيع مقابل 18 يورو.. "زوج مستعمل"

الصفحة الأخيرة

تعرض زوجها للبيع مقابل 18 يورو
تعرض زوجها للبيع مقابل 18 يورو

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

آرسنال يتخطى بيرنلى بثلاثية

#

المقاولون العرب يهزم الاتحاد السكندري 1/2

#

أقل سعر للدولار في البنوك

#

أعلى سعر للدولار في البنوك

عرضت سيدة ألمانية زوجها للبيع على الإنترنت مقابل 18 يورو فقط، مؤكدة أنها "فاض بها الكيل" من نظرته السلبية في الحياة.

وأضافت السيدة الألمانية (40 عامًا) وهي من هامبورج في إعلانها المنشور على موقع (إيباي) إنها متزوجة منذ سبع سنوات ولكنها وزوجها ما عادت تربطهما أي مشاعر على الإطلاق.

وقامت بنشر إعلان تحت عنوان "زوج مستعمل" قائلة: "السيدات العزيزات.. إلى من قد يهمها الأمر، أريد أن أتنازل عن زوجي ويسرني التفاوض على السعر، لكن البدل مرفوض، والاستفسار عبر البريد الإلكتروني".

وأوضحت في إعلانها الغريب أن موعد تسليم "الزوج" ربما يكون في عيد الميلاد، موضحةً أن زوجها لم يكن يعلم بشأن الإعلان حتى نشرت صحيفة (صن) البريطانية خبرًا عن الواقعة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخ علي يوسف.. و"التذمر الطبقي" الإسلامي!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ليليان داود تهاجم ماجدة الرومي بعد حفل السعودية
» شاهد.. احتراق ملكة جمال أفريقيا فى حفل تتويجها
» تعرض زوجها للبيع مقابل 18 يورو.. "زوج مستعمل"
» "الإنتاج" يواجه النجوم وديا استعدادًا لـ"بيراميدز"
» وفاة شقيق فنان شهير .. والجنازة بعد قليل
» إليسا تكشف حجم الأضرار التي سببها السرطان لجسدها
» سيدة في الخامسة والستين تصنع المعجزة وتنجب طفلا
» فتاة دافعت عن شقيقها الأصغر فكان مصيرها "الخرطوش"
» شاهد .. فنانة شهيرة تنشر صورتها رفقة ابنتيها بالمسجد النبوي
» نقل فنان شهير للمستشفى بعد وعكة صحية مفاجئة
» لا يشبع جنسيًا.. وصورني أثناء العلاقة الحميمة

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب