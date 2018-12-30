  • الأحد 30 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:37 ص
بحث متقدم
المفتي : السلف أكدوا بطلان "زواج القاصرات"

المفتي: السلف أكدوا بطلان "زواج القاصرات"

10 مليارات جنيه لنقل المياه إلى العاصمة الإدارية

متحدث العاصمة الإدارية يكشف موعد نقل الوزارات

بيع المساجين كقطع غيار بالناصرية

بيع المساجين كـ"قطع غيار" فى هذا السجن

«أردوغان والقرضاوي»..علي قائمة الإرهاب السورية

«أردوغان والقرضاوي».. على قائمة الإرهاب السورية

صورة من الفيديو

تعرف على الدنماركية التى قهرت "داعش"

بشار وجورج قرداحي

قرداحي: بشار شخصية العام بلا تردد

دولار

أعلى سعر صرف للدولار فى البنوك

رانيا يوسف

طليق رانيا يوسف يعلق على فستانها بكلمات نارية

عمرو أديب

تعليق مثير من أديب على ارتباط مصرى بابنة بيل جيتس

صلاح

ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن صلاح؟

شاهد.. احتراق ملكة جمال أفريقيا فى حفل تتويجها

الصفحة الأخيرة

ملكة جمال أفريقيا
ملكة جمال أفريقيا

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

التشكيل المتوقع لتونس في مواجهة "الفراعنة"

#

قتلة خاشقجي أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة

#

يد الزمالك تواجه المعلب التونسي وديًا

#

الأهلى يتلقى الاتصالات عصرًا

زوجها

للبيع

زوجة ألمانية

18 يورو

أصدرت ملكة جمال أفريقيا، أول تعليق منها، بعد الحادثة المريعة، التى تعرضت لها على المسرح، وتسببت في احتراقها، عقب تتويجها باللقب.

وأكدت دوركاس كاسينديه، من الكونغو، في رسالة صوتية، شاركها حساب "ملكة جمال أفريقيا 2018" على موقع "تويتر"، أنها بخير ولم تتعرض لإصابات بعد الحادث.

وقالت: "إني بخير. وشعري… لا بأس به. أشعر بتحسن الآن. وشكرا لكم".

وتابعت: "أنا سعيدة للغاية، وأود أن أشكركم جميعًا على حضوركم الحفل الليلة من أجل دعمي، وكذلك لمساندتكم لي على مواقع التواصل الاجتماعي".

وفازت دوركاس كاسينديه، بعد تتويجها بلقب "ملكة جمال أفريقيا"، بمبلغ 35 ألف دولار أمريكي وسيارة رياضية.

وكان سوء استخدام الألعاب النارية السبب في احتراق الشعر المستعار لكاسينديه، وذلك في فيديو نال رواجا هائلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الحادثة المريعة، التي تسببت في صراخ المتواجدين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخ علي يوسف.. و"التذمر الطبقي" الإسلامي!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ليليان داود تهاجم ماجدة الرومي بعد حفل السعودية
» شاهد.. احتراق ملكة جمال أفريقيا فى حفل تتويجها
» تعرض زوجها للبيع مقابل 18 يورو.. "زوج مستعمل"
» "الإنتاج" يواجه النجوم وديا استعدادًا لـ"بيراميدز"
» وفاة شقيق فنان شهير .. والجنازة بعد قليل
» إليسا تكشف حجم الأضرار التي سببها السرطان لجسدها
» سيدة في الخامسة والستين تصنع المعجزة وتنجب طفلا
» فتاة دافعت عن شقيقها الأصغر فكان مصيرها "الخرطوش"
» شاهد .. فنانة شهيرة تنشر صورتها رفقة ابنتيها بالمسجد النبوي
» نقل فنان شهير للمستشفى بعد وعكة صحية مفاجئة
» لا يشبع جنسيًا.. وصورني أثناء العلاقة الحميمة

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب