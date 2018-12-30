» شاهد.. احتراق ملكة جمال أفريقيا فى حفل تتويجها

30 ديسمبر 2018 - 10:24 ص

أصدرت ملكة جمال أفريقيا، أول تعليق منها، بعد الحادثة المريعة، التى تعرضت لها على المسرح، وتسببت في احتراقها، عقب تتويجها باللقب.

وأكدت دوركاس كاسينديه، من الكونغو، في رسالة صوتية، شاركها حساب "ملكة جمال أفريقيا 2018" على موقع "تويتر"، أنها بخير ولم تتعرض لإصابات بعد الحادث.

وقالت: "إني بخير. وشعري… لا بأس به. أشعر بتحسن الآن. وشكرا لكم".

وتابعت: "أنا سعيدة للغاية، وأود أن أشكركم جميعًا على حضوركم الحفل الليلة من أجل دعمي، وكذلك لمساندتكم لي على مواقع التواصل الاجتماعي".

وفازت دوركاس كاسينديه، بعد تتويجها بلقب "ملكة جمال أفريقيا"، بمبلغ 35 ألف دولار أمريكي وسيارة رياضية.

وكان سوء استخدام الألعاب النارية السبب في احتراق الشعر المستعار لكاسينديه، وذلك في فيديو نال رواجا هائلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الحادثة المريعة، التي تسببت في صراخ المتواجدين.