«أردوغان والقرضاوي».. على قائمة الإرهاب السورية

30 ديسمبر 2018 - 10:13 ص

نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، أن رئيس النظام السوري بشار الأخير أدرج نحو 615 شخصًا و105 كيانات، على قوائم الإرهاب بينهم شخصيات سياسية، أبرزهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري.

كما أدرج على القائمة أيضًا يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين السابق والشيخ محمد عبده إبراهيم علي، بالإضافة إلى كل من مسرور مسعود البرزاني والشيخ حارث سليمان الضاري، كما تشمل القائمة أسماء شخصيات من آسيا وأفريقيا وأوروبا، بحسب وكالة سبوتنيك.

جاء هذا بعدما أصدرت هيئة سورية مقربة من النظام قائمة أدرجت فيها نحو 615 شخصًا من جنسيات عربية وأجنبية على قوائم الإرهاب.

وتضم القائمة التي أصدرتها مؤخرًا هيئة تابعة للنظام، أشخاصًا ينتمون إلى نحو 30 جنسية عربية وأجنبية، في حين أن مقار عمل الكيانات، التي هي عبارة عن جمعيات ومنظمات ومؤسسات ووكالات، توزّعت على أكثر من 12 دولة عربية وأجنبية.

ونشرت صحيفة النهار المقربة من النظام وحزب الله اللبناني، تقريرًا أمس السبت قالت فيه إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تصدر قائمة الشخصيات التركية المدرجة على تلك القائمة، بالإضافة إلى رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود أوغلو.

وشملت القائمة أيضًا شخصيات سياسية وفنية ودينية واقتصادية من مختلف الجنسيات العربية والغربية، تصدرها السوريون ثم السعوديون ثم اللبنانيون والكويتيون، وبلغ عددهم 615 شخصًا و105 كيانات.

يذكر أن الهيئة عادة تصدر تقريرًا سنويًا تتحدث فيه عن الأسماء المدرجة في قوائم الإرهاب، حيث كان آخر تقرير صادر عنها كان في 10 ديسمبر 2018، ويتحدث عن نشاطات عام 2017.

وبحسب الصحيفة فإن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، تصدر قائمة الشخصيات اللبنانية المدرجة على قوائم الإرهاب، إلى جانب عدد من السياسيين اللبنانيين، بينهم وليد جنبلاط وسمير جعجع وعقاب صقر.

وشملت القائمة أسماء سورية عدة بينهم أشخاص معروفون ومواطنون عاديون، إذ أدرج اسم الممثل السوري عبد الحكيم قطيفان ضمن القائمة، بالإضافة إلى رجل الأعمال السوري المقيم في الإمارات وليد الزعبي.

ويتهم النظام السوري الأسماء السابقة بدعم الإرهاب في سوريا والتحريض، كونهم أبدوا موقفًا مساندًا للثورة السورية عام 2011 ودعوا إلى تغيير النظام بسبب ممارساته القمعية.

كما شملت القائمة أيضًا شخصيات كويتية بينهم وزير العدل شافي العجمي، والسفير عبد العزيز السبيعي، ونحو 9 نواب، في حين أن عمل معظم الشخصيات السعودية يتوزع على ثلاث مهن رئيسية هي: دعاة دين، رجال أعمال، وأساتذة جامعيون.