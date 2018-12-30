"دولة الهشتكة دى هتفضل لغاية أمتى.. هو إحنا فى سويسرا"

30 ديسمبر 2018 - 09:53 ص

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن مصر بها أناس هوايتهم تحطيم أي نجاح، لافتًا إلى أن هناك "ثورة مضادة للتابلت" الذي أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توزيعه للطلاب.

وأضاف "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، الفضائية، أن ما تردد عن فرض غرامة قيمتها 4500 جنيه لمن يتلف التابلت غير صحيح، والوزارة نفت ذلك.

وتابع أن حقيقة الخبر هو أن الدولة إذا أعطت الطالب "تابلت جديد" سيدفع 4500 جنيه، متسائلا: "هي دولة الهشتكة دي هتفضل لغاية أمتى؟، هو إحنا في سويسرا؟".

وشدد على أن "التعليم عندنا بيتغير، ووزير التربية والتعليم مش هيتساب واللى هيخلص عليه الوزارة بتاعته،لأنه فيه ناس عندها مصالح،ومافيا بتمص فلوس الناس".

كان وزير التعليم، الدكتور طارق شوقي، قد أعلن في سبتمبر الماضي، عن المنظومة التعليمية الجديدة، والتي التحق بها 2.5 مليون طالب فى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، وهى مشروع لبناء جيل مصرى مختلف تماما.