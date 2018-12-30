قرداحي: بشار شخصية العام بلا تردد

30 ديسمبر 2018 - 09:53 ص

قال الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، إنه بصفته كعربي يقولها بلا تردد: "إن بشار الأسد هو شخصية العام في العالم العربي، وفي لبنان شخصية العام هو "حسن نصر الله".

وأضاف في استضافة تليفزيونية في برنامج "حديث الساعة" عبر قناة المنار التابعة لحزب الله أن بشار هو من أحبط المؤامرة الكونية على سوريا، وأنه لولا بشار لضاعت سوريا ولبنان والخليج.

وأوضح أن بشار بصموده على الحرب الكونية من 2011 حتى اليوم أثبت أنه رجل من طينة أخرى من الرجال، وهذا الواقع، ليس لدى أي مصلحة فيه، مؤكدًا أنه لولا صمود هذا الرجل كان راحت سوريا ولبنان والأردن والخليج".

وعن شخصية العام في العالم، قال قرداحي إنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أما شخصية العام في لبنان فهي حسن نصر الله.

يذكر أن قرداحي له ميول لنظام الأسد ويؤيده منذ بداية انطلاق الثورة السورية في 2011، حيث ظهر في العديد من المرات على شاشات التليفزيون السوري.

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