الزمالك يحسم أولى صفقات الشتاء

30 ديسمبر 2018 - 09:29 ص

نجح مسئولو الزمالك في حسم أولى صفقات الشتاء، بضم اللاعب يوسف على، جناح المصرية للاتصالات، لمدة خمس سنوات مقبلة بقيمة تجاوزت المليون الجنيه على أن يعلن النادي خلال الفترة المقبلة عن الصفقة.

وحصل أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادي، على الاستغناء الخاصة باللاعب، وأخطر مسئولي "الاتصالات" بعدم الإعلان عن تفاصيل الصفقة لرغبته في إعلان صفقات النادي الأبيض تباعًا وقد يكون هناك مؤتمر صحفي لتقديم الصفقات الجديدة.