أعلى سعر صرف للدولار فى البنوك

30 ديسمبر 2018 - 09:13 ص

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك، وسجل الدولار أقل سعر في البنك الأهلي المصري بنحو 17.88 جنيه للبيع و17.78 جنيه للشراء، بينما سجل سعر في بنك مصر نحو 17.89 جنيه للبيع و17.79 جنيه للشراء.

وسجل أعلى سعر في بنك كريدي إجريكول، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك مصر إيران ليسجل نحو 17.98 جنيه للبيع و17.88 جنيه للشراء.

وفي بنك التعمير والإسكان، والبنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك البركة نحو 17.96 جنيه للبيع و17.89 جنيه للشراء، وبنك الاستثمار العربي، وبنك عودة، والبنك المصري الخليجي نحو 17.96 جنيه للبيع و17.88 جنيه للشراء.

وفي البنك العربي الإفريقي، وبنك إتش إس بي سي نحو 17.96 جنيه للبيع و17.86 جنيها للشراء.