» سيدة في الخامسة والستين تصنع المعجزة وتنجب طفلا

30 ديسمبر 2018 - 08:35 ص

تمكنت عجوز في الخامسة والستين من عمرها من إنجاب مولود للمرة الثانية بعد مولودها الأول الذي أنجبته في قبل 8 سنوات.



ولفتت هذه المرأة انتباه الأطباء ووسائل الإعلام كونها أول امرأة تستطيع إنجاب طفل سليم في هذا العمر، دون اللجوء إلى التلقيح الصناعي، أو وسائل الحمل المساعدة الأخرى.



وأشارت وسائل الإعلام إلى أن زوج المرأة المذكورة يبلغ من العمر 80 عامًا، وكانا قد أنجبا طفلهما الأول قبل 8 سنوات.



يذكر أن امرأة أخرى كانت قد أنجبت طفلًا، منذ عامين، وهي بعمر الـ72، لكن حملها كان عن طريق التلقيح الصناعي.