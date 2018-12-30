» فتاة دافعت عن شقيقها الأصغر فكان مصيرها "الخرطوش"

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أرشيفية
أرشيفية

أحمد عادل شعبان

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إصابة فتاة بطلق ناري

تمكن ضباط قسم أبو النمرس من القبض على 3 أشخاص شرعوا في قتل فتاة عمرها 20 سنة بعدد من طلقات الخرطوش.

وكان مأمور القسم وصله إخطارًا يفيد بوصول فتاة عمرها 20 سنة إلى مستشفى قصر العيني مصابة بطلقات خرطوش في الوجه والبطن والصدر.

وتوصلت التحريات إلى وقوع مشاجرة بين المجني عليها وأشقائها من جهة مع أسرة من جيرانهم بعد قيام الجيران بإشعال النيران قرب المنزل وعدم مراعاة إصابة شقيق المجني عليها بالربو مما كاد يتسبب له في متاعب صحية ، إلا أن المشاجرة تطورت وعلى إثرها قام الجناة بإطلاق النيران على الفتاة المجني عليها.

وتمكنت مأمورية بقيادة الرائد هاني عماد، رئيس مباحث أبو النمرس، من ضبط 3 متهمين ثبُت تورطهم في المشاجرة وإصابة الجارة، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق

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