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علاقة تفجير "المريوطية" بإعلان مقتل 40 إرهابيًا

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مقتل 40 إرهابيًا بالجيزة وشمال سيناء

قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، إن إعلان وزارة الداخلية مقتل 40 عنصرًا إرهابيًا، بعد ساعات من تفجير حافلة سياحية في منطقة المريوطية، هو نتيجة أعمال التمشيط والمداهمات التي أُعلن عنها قبل نحو أسبوعين في كل من الجيزة وشمال سيناء.
وأضاف في تصريحات لـ«بي بي سي عربي»، السبت، أن المنطقتين شهدتا أعمال قبض واستيقاف عناصر خارجة على القانون قبل نحو 10 أيام، مشيرا إلى استهداف خلية إرهابية في العريش و3 أجنحة لخلية واحدة في مدينة السلام بعضها حاول الفرار إلى منطقة الواحات.
وتابع: «عندما نتحدث الآن عن الجيزة والواحات والعريش مرة أخرى إذن نحن أمام عمل يتم استكماله، منذ نحو 10 أيام سابقة كانت هناك إشارة من وزارة الداخلية بأن قائمة المستهدفات هي قائمة طويلة وغير قاصرة على دور العبادة أو أماكن الاحتفال برأس السنة، وأنا على المستوى الشخصي لفت انتباهي حجم التجهيز الكبير لدى هذه الخلايا، كميات الأسلحة المضبوطة كانت لافتة للانتباه».
كانت حافلة تقل سائحين أجانب تعرضت للتفجير بعبوة بدائية الصنع في منطقة المريوطية، مساء الجمعة، ما أسفر عن وفاة 3 سياح ومرشد سياحي، فيما أعلنت وزارة الداخلية بعد ساعات من الحادث الإرهابي مقتل 40 إرهابيا في الجيزة وشمال سيناء.


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