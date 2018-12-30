"أديب" يفتح النار على الرئيس الروسي لهذا السبب

استنكر الإعلامي عمرو أديب التحذير الذي أصدرته وزارة الخارجية الروسية لمواطنيها في مصر ومطالبتهم بتجنب زيارة المناطق الخطرة، بعد الحادث الإرهابي الذي استهدف حافلة سياحية قرب منطقة الأهرامات.

وقال في برنامجه «الحكاية» عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت: «إيه يا بوتين، دي مجتش من الأمريكان وجت منك إنت، وإشمعنى لما بيحصل كدة في تركيا مبتعملش حاجة».

وأضاف مخاطبًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «ما إنت بيحصل البدع عندك، ومحدش بيحذر حد»، مشيرًا إلى متانة العلاقات بين القاهرة وموسكو، وتواجد بعض المصريين في روسيا منذ بطولة كأس العالم.

كانت وزارة الخارجية الروسية نصحت رعاياها في القاهرة، السبت، مصر بتوخي الحذر وتجنب زيارة المناطق الخطرة، بعد الحادث الإرهابي الذي استهدف حافلة سياحية في منطقة الهرم وأسفر عن وفاة 3 سائحين ومرشد سياحي.