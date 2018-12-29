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الإمارات.. مصرع 4 في حادث تحطم مروحية برأس الخيمة

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أعلنت الإمارات، مساء السبت، مصرع 4 أشخاص في حادث تحطم مروحية في إمارة رأس الخيمة (شمال).
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، سقطت مروحية كانت في مهمة إنقاذ (لم تحددها) في منطقة جبل جيس في إمارة رأس الخيمة (شمال).
وأوضحت الوكالة الإماراتية أن طاقم الطائرة لقوا مصرعهم خلال الحادث.
وفي وقت لاحق، نقلت "وام" عن المركز الوطني للبحث والإنقاذ في الإمارات إعلانه أن 4 أشخاص كانوا على متن المروحية.
وأعرب المركز عن خالص تعازيه لذوي أفراد الطاقم، فيما أعلنت السلطات فتح تحقيق عاجل في الحادث. -

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