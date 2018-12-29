البحرين تكتسح كوريا الشمالية وديًا قبل أمم آسيا

29 ديسمبر 2018 - 11:00 م

حقق المنتخب البحريني، يوم السبت، فوزًا كاسحًا على ضيفه الكوري الشمالي برباعية نظيفة وديا في المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم بالإمارات الشهر المقبل.



وجاءت رباعية البحرين عن طريق محمد الرميحي وأحمد جمعة وجمال راشد وكميل الأسود.



وتعد كوريا الشمالية إحدى منافسي السعودية في العرس الآسيوي بجانب منتخبي قطر ولبنان.

