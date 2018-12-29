» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

29 ديسمبر 2018 - 10:00 م

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.



وننشر فى العدد "2019.. بدون سمنة بدون ضغط بدون سكر " كما ننشر "«السادات».. أحبه معارضوه وندم قاتلوه"، كذلك " ماذا يحدث داخل «الجماعة الإسلامية»؟".

وننشر أيضًا "سر غضب الإخوان من «الجزيرة»"، وكذلك " خريطة العصابات الأجنبية فى مصر «تخصص»"، وأيضًا "«تقنين تعدد الزوجات».. أزمة جديدة".





** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ





ـ بالتفاصيل.. خريطة تمركز الإخوان فى أوروبا وأمريكا



ـ قصة مصحف «فريد الأطرش»: ضاع منه فتنبأ بوفاته

ـ مستشفيات بلا أطباء!.. و«الصحة» على أعتاب أزمة

ـ غلاء«الفول»جنن «العقول».. المدمس«يترفع»على «لقمة الغلابة»

ـ أكل بالمجان.. «غدا وعشا لوجه الله»

ـ 6 كنوز طبيعية.. هل تنقذ مصر من الشح المائى؟

ـ فواتير الكهرباء «تصعق» الجيوب.. والمسئولية «تائهة» بين المكاتب

ـ دعوة جديدة لإلغاء التربية الدينية.. رد أزهرى - برلمانى

ـ «موسى مصطفى» موحد «الأحزاب».. هل تنجح التجربة؟

ـ تفاصيل الأزمة بين البرلمان والحكومة

ـ «بنتان من مصر»: «هنتجوز بعض ونجيب ولاد وبنات!»

ـ أسباب زيارة الوفد البرلمانى إلى السودان

ـ موسم فتاوى تحريم تهنئة الأقباط

ـ أسرار ومآس داخل أروقة محاكم الأسرة