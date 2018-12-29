في ليلة رأس السنة: المصريون يرقصون أو يبتهلون

29 ديسمبر 2018 - 09:16 م

الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية، الذي يوافق بعد غد الاثنين، سيأخذ هذا العام في مصر طابعًا مختلفًا عن الأعوام السابقة.

وفيما جرت العادة على الاحتفال برأس السنة بالرقص والغناء، يتزامن هذا العام بالتزامن مع الليلة الختامية للاحتفال بمولد سيدنا "الحسين" حيث تقام الأناشيد والابتهالات.

وتشهد الليلة الختامية لمولد الحسين رضي الله عنه من كل عام حضورًا كبيرًا من محبي وعشاق سيرة سيد شباب أهل الجنة، حيث يفترش رواد المولد الطرقات والشوارع ، وسط حلقات الذكر والإنشاد والمدح في حب الرسول وآل بيته.

الطرق الصوفية سيكون لها حضور كبير حيث بدأت الاحتفال قبل أسبوع، من خلال تقديم الوجبات والمشروبات المجانية إلى جانب خيام للمبيت للمعتكفين وزوار المولد.

ومن المقرر أن يحيي الليلة الختامية، الشيخ جمال سالم، وهو منشد ابتهالات معروف، وذلك من العاشرة مساءً وحتى ما بعد منتصف الليل.

على الجانب الآخر، تقيم دار الأوبرا المصرية، حفلاً غنائيًا لفرقة ستروبيري سوينج المصرية، وحفلاً لأوركسترا القاهرة السيمفوني في الساعة الثامنة.

وفي شرم الشيخ، سيكون هناك حفلان، الأول للمطرب عمرو دياب والثاني تامر حسني، وذلك يومي 30 و31 ديسمبر على التوالي.

كما تعود الراقصة فيفي عبده، إذ تقدم حفلاً أحد الفنادق الكبرى على نيل القاهرة بمشاركة المطربين محمود الليثي وحكيم، من العاشرة ونصف مساء إلى 5 فجرًا.

كما يقيم المطرب صابر الرباعي وشيرين عبد الوهاب حفلاً بأحد الفنادق الكبرى من 8 إلى 2 مساءً.

ويقيم المطرب اللبناني وائل جسار في أحد الفنادق الكبرى حفلاً غنائيًا بمشاركة الراقصة صافيناز وغريمتها الراقصة جوهرة.

أما جوهرة فتقيم 5 حفلات خلال هذه الليلة عبر عدد من الفنادق الكبرى، وتنافسها صافيناز بـ3 حفلات فقط.