"الأوقاف" تعلن موضوعات "مكارم الأخلاق" ليناير المقبل

29 ديسمبر 2018 - 08:14 م

أعلنت وزارة الأوقاف، موضوعات الدروس الأخلاقية لحملة "مكارم الأخلاق" للشهر المقبل للتعريف بأخلاق النبي (صلى الله عليه وسلم) ورحمته وتسامحه وكون رسالته رحمة للعالمين، وكشف زيف الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية المتطرفة التي أضرت بصورة الإسلام وأساءت إلى صورة الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم).

وأوضحت الوزارة فى بيان لها أن الموضوعات هي سلامة الصدر والكلمة الطيبة والمسارعة إلى الخيرات وتحري الحلال حيث تبدأ أولى الموضوعات يوم الاثنين 7 يناير المقبل، وتستمر لنفس اليوم وحتى نهاية الشهر.

ونشرت على موقعها الالكترونى تفاصيل تلك الموضوعات ومحاورها مدعمة بالقرآن الكريم والسنة النبوية ليستفيد بها الائمة، كما نشرتها مكتوبةً في مجلة “منبر الإسلام” التي يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف؛ تيسيرًا على الأئمة والواعظات.

والجدير بالذكران وزارة الاوقاف أطلقت بداية الشهر الحالي حملة مكارم الأخلاق، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان القادم متضمنة دروسا ولقاءات دينية وفكرية حول الخلق النبوي الشريف وكيفية الاستفادة منها لدعم وتطوير المجتمع.