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قاتل جاره: "كان على علاقة بمراتي"

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"شكيت إنه على علاقة بالمدام فقتلته".. كانت هذه الكلمات جزء من اعترافات المتهم بقتل جاره في أسيوط .

وأضاف المتهم انه استدرج المجني عليه وتخلص منه بشاكوش حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تلقى مركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط بلاغاً من الأهالى بالعثور على جثة "تامر م.ح " حاصل على ليسانس حقوق ، بقطعة أرض زراعية بجوار مصرف بذات الناحية ، وإصابته بكسر بعظام الجمجمة .

 تم تشكيل فريق بحث جنائى ، وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عمران أ.ع " عامل (جار المجنى عليه) وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لشكه فى وجود علاقة بين المجنى عليه وزوجته "هدير .م"  فعقد العزم على التخلص منه ، وقام بالاتصال به هاتفياً وطلب منه الحضور لمكان الواقعة، وعقب حضوره عاجله بالتعدى عليه بالضرب على رأسه بشاكوش حتى أودى بحياته ، واستولى منه على هاتفه المحمول وهرب ، وأرشد عن الأداة المستخدمة والهاتف المحمول .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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