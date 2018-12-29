» البحرين تستثني المنتجات النفطية من ضريبة القيمة المضافة

29 ديسمبر 2018 - 07:20 م



أعلن وزير النفط البحريني، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الرسمية، أن البحرين ستستثني المنتجات النفطية من ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها العام القادم، وذلك ضمن السلع الأساسية المعفاة من الضريبة.



وكانت الغرفة العليا بالبرلمان البحريني قد أعطت موافقتها النهائية على مسودة قانون الضريبة في أكتوبر، واستحداث ضريبة قيمة مضافة تبلغ 5% جزء من اتفاق لمجلس التعاون الخليجي في 2018، ويعد خطوة كبيرة لحكومات ظلت لا تفرض ضرائب تذكر وتعتمد بدلًا من ذلك على إيرادات النفط.





